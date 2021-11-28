Тюменцы могут получить субсидию на внутридомовую газификацию

В Тюменской области определены 43 льготные категории граждан, которые могут воспользоваться мерами социальной поддержки на внутридомовую газификацию. Сумма субсидии увеличена до 60 тыс. рублей, соответственно рыночным ценам на данную услугу.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной Думы, до реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в нашем регионе предусмотрена субсидия в размере до 48 тыс. рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям.

"Реализуемые в Тюменской области меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков", – заверил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Уровень газификации в Тюменской области уже существенно превышает средний показатель по России. По информации председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, к 2024 году планируется довести уровень газификации до 98%, к 2030 году – 99,6%, пишет ИА "Тюменская линия".