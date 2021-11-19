Тюменская компания победила в престижной федеральной премии

Компания "Дачи Хюгге" стала победителем федеральной премии "Посёлок года 2021" в номинации "Лучший региональный коттеджный посёлок без подряда"

Управляющий директор "Дачи Хюгге" Павел Катигаров, который присутствовал на церемонии награждения, отметил, что премия является самым престижным событием в отрасли малоэтажного и коттеджного строительства

"Дачи Хюгге" - это поселок с единой архитектурной концепцией строительства Барнхаус и философией жизни Хюгге. Миссия проекта: создание благоустроенного пространства для жизни в радости и творчестве, в стильном современном жилье в соседстве с единомышленниками.