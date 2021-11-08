Проект "Золотая перезагрузка" – в твоем городе

Участницы из любого города России получат шанс выиграть преображение от команды стилистов, подарки от сети "585*ЗОЛОТОЙ", профессиональную фотосессию и другие призы. Готова узнать, что для этого надо сделать?

Проект "Золотая перезагрузка" – это твой шанс выиграть один из подарков от сети "585*ЗОЛОТОЙ" и партнеров. Мы специально сделали большой призовой фонд, чтобы победительницами стали как можно больше наших читательниц.

Тебя ждут: 7 сертификатов на украшения от "585*ЗОЛОТОЙ" номиналом 5 000 рублей; 5 бьюти-боксов от журнала "ЗОЛОТОЙ" и партнеров; и, конечно, главный приз – 5 счастливиц выиграют настоящую "золотую перезагрузку": модное преображение с новым образом от стилистов в подарок, украшения "585*Золотой" и профессиональную фотосессию.

Для участия в проекте нужно совсем немного – желание перемен и удача.

Шаг 1. Подпишись на Instagram-аккаунт ювелирной сети "585*ЗОЛОТОЙ".

Шаг 2. Напиши пост о том, что бы ты хотела изменить в своей жизни. Возможно, переехать в другую страну, стать оперной певицей, выучить китайский язык, покрасить волосы в красный цвет, похудеть, обновить гардероб – это может быть все, что угодно.

Шаг 3. Добавь к посту хэштег конкурса #золотаяперезагрузка

Шаг 4. Убедись, что указала в тексте свое имя, возраст и город – и что твоя страничка в Инстаграм открыта.

Заявки принимаются до 15 ноября. Все это время вас ждут полезные статьи и видео от наших экспертов: имидж-консультантов, визажистов, тренера по фейсфитнесу, парфюм-стилиста, фотографа, психолога и фитнес-инструктора. Вдохновляться на собственную перезагрузку и учиться новому можно будет в наших соцсетях и на страницах журнала "Золотой".

Куратор проекта – Вера Маркина: стилист программы "Модный приговор" на Первом канале, шопер, имидж-консультант с десятилетним опытом.

Имена счастливиц будут объявлены 15, 22, 29 ноября и 6, 13 декабря в Instagram-аккаунте ювелирной сети "585*ЗОЛОТОЙ".

Дерзай – ведь мечты созданы, чтобы сбываться! Желаем удачи!