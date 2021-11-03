Тюменский нефтегазовый кластер признали промышленным

Министерство промышленности и торговли России официально зарегистрировало межрегиональный Нефтегазовый кластер. Приказом от 1 ноября он включён в реестр как специализированная организация промышленного кластера.

Кластер создан с целью повышения конкурентоспособности промышленности Тюменской области и Ямала за счет создания условий, способствующих формированию кооперационных связей между участниками кластера с целью дальнейшего встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Ассоциация объединяет 19 предприятий: "АО "ГМС Нефтемаш", ООО "Газпромнефть-Заполярье", ООО "Югсон-Сервис", ООО "ППН "СибБурМаш", АО "Сибнефтемаш", ООО "Тюмень Прибор", ООО "Газпромнефть-Ямал", АО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика", ООО "ИнТех" и другие. Число рабочих мест на предприятиях-участниках кластера превышает 6,6 тыс., общий объем инвестиций в основной капитал участников кластера – более 53 337,45 млн руб.

Участники кластера сосредоточатся на выпуске продукции нефтегазодобычи, производстве машин, оборудования, приборов, необходимых для обеспечения нефтегазовой отрасли, а также оказании сервисных (производственных) услуг.

Включение в федеральный реестр Минпромторга России дает возможность компенсировать затраты (до 300 млн рублей в течение 3 лет) при реализации совместного проекта в целях импортозамещения

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков:

Нефтегазовый кластер стал первым в Тюменской области промышленным кластером, внесенным в реестр Министерства промышленности Российской Федерации. Проведена большая работа, и теперь важно эффективно воспользоваться всеми инструментами господдержки и продолжить развитие кластера по НИОКР, производству оборудования и нефтесервисным услугам для обеспечения стратегических потребностей нефтегазовой отрасли Российской Федерации.

В перспективе в состав нефтегазового кластера могут войти и другие предприятия, в том числе из других регионов России. Для этого планируется активно развивать технологическую кооперацию по перспективным производственным направлениям, в том числе в области импортозамещения, расширять внешние и внутренние рынки сбыта продукции.