Чейметов рассказал, почему кур сжигают на полигоне птицефабрики

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Перевозить зараженный биоматериал запрещено ветеринарными правилами. Транспортировка может существенно расширить очаг эпидемии, поэтому уничтожение зараженной птицы производится у очага заражения. Кроме того, зараженную птицу нельзя просто взять и сжечь в чистом поле - эту работу полагается проводить на подготовленном полигоне.

Замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов в Telegram-канале "Оперштаб. Тюмень" ответил на самые распространённые вопросы тюменцев о сжигании кур на полигоне птицефабрики "Боровская".

Утилизация поголовья кур-несушек на птицефабрике "Боровская" для ликвидации очага птичьего гриппа производится в полном соответствии с ветеринарными правилами.

Птица не была перевезена для утилизации подальше от города, потому что это запрещено ветеринарными правилами. Биоматериал нужно утилизировать максимально близко к эпизоотическому очагу.

Уничтожить кур и продукцию при помощи специальных печей невозможно оперативно из-за объемов. "Эту технику мы используем для борьбы с небольшими очагами инфекции. Дело в том, что такая машина за один день может переработать только одну тонну биологического материала. В сжатые сроки нам нужно было уничтожить более 6 тысяч тонн. Очевидно, этот способ использовать было нереально", - сообщил Чейметов.

Активная фаза горения на полигоне Боровской птицефабрики завершена. В пиковый период здесь круглосуточно работали более 500 человек и почти 70 единиц техники. Для сокращения времени сжигания было сделано все возможное. Было сформировано 12 очагов горения, три из из уже прогорели полностью и погасли, остальные прогорят ближайшее время.