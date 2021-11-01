Половина из проверенных магазинов Тюмени работают с нарушениями

Около 50 % проверенных на предмет соблюдения мер по нераспространению covid-19 объектов торговли 30 и 31 октября работали с нарушениями, сообщила начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Токарева.

За выходные было проверено более ста объектов, в том числе продовольственные магазины, супермаркеты и гипермаркеты в торговых центрах, зоомагазины, аптеки. Проверки Роспотребнадзор провел во всех муниципалитетах региона. В отношении виновных составляются и направляются в суд административные протоколы.

Кроме того, в составе четырех межведомственных бригад специалисты областного департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тюменской области и УМВД России по Тюмени 30 и 31 октября проверили 139 объектов, в том числе тех, деятельность которых должна быть приостановлена. Выявлено 16 нарушений, сообщает Оперштаб.