Горячую линию для предпринимательства в связи с локдауном вновь запустили в Тюменской области

Горячая линия для консультирования предпринимателей на период пандемии возобновила свою работу в Тюменской области, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев в своем Instagram.

Пантелеев отметил, что консультируют обратившихся на горячую линию сотрудники Инвестиционного агентства и центра "Мой бизнес". Разъяснения можно получить по вопросам последних сведений об антиковидных ограничениях, о мерах поддержки бизнеса и механизмах ее получения.

Замгубернатора также пояснил, какие предприятия во время локдауна продолжат работу.

С 30 октября по 7 ноября в тюменском регионе приостанавливается деятельность всех организаций, кроме предприятий непрерывного цикла. Аптеки, больницы, банки продолжат работать, рестораны, кафе, бары и т.д. будут работать на вынос и доставку. Продолжат работать продовольственные магазины, гипермаркеты, зоотовары, интернет-магазины. ТРЦ, кинотеатры, аквапарки, SPA-центры, спорткомплексы, театры, выставки, школы, вузы, ссузы, кружки и спортшколы будут закрыты, в детсадах организуют дежурные группы.

Также с 8 ноября посетить театры, кинотеатры, концерты, цирки, спортивные мероприятия можно будет только при наличии сертификата о вакцинации либо перенесенном заболевании COVID-19.