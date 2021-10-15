Владимир Чейметов прокомментировал ситуацию на Боровской птицефабрике, где обнаружен птичий грипп

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание Оперативного штаба, на котором совместно со специалистами федерального центра обсудили план мероприятий по недопущению распространения птичьего гриппа. Губернатором даны все необходимые поручения для скорейшей ликвидации очага, сообщает Оперштаб.

Сейчас на предприятии проводятся все необходимые санитарно-ветеринарные мероприятия, заявил директор департамента АПК Владимир Чейметов:

12 октября 2021 года на ПАО "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" был обнаружен вирус птичьего гриппа. В цехе №3 фабрики введен карантин. Перемещение биологической продукции с данной площадки запрещено. В круглосуточном режиме работают контрольно-пропускные посты. Проводятся все необходимые санитарно-ветеринарные мероприятия. Продукция цеха №3, в том числе яйцо и птица, подлежит уничтожению, которое проводится путем сжигания. Ситуация под контролем".

Владимир Чейметов отметил, что в Тюменской области производство яйца и мяса птицы больше, чем его потребление населением. Производство яйца на одного жителя в регионе – одно из самых высоких в стране. На фабриках области ежегодно производится 1,5 млрд яиц. 70% продукции экспортируется в другие регионы страны. Дефицита не будет.

Если в частных подворьях происходит падеж птицы, то жителям региона необходимо обратиться в управление сельского хозяйства либо в ветеринарные службы муниципалитетов, сообщил Владимир Чейметов. Специалисты незамедлительно приедут в подворье, чтобы взять образцы на исследование.