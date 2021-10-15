Сотрудники Банка России рассказали тюменцам о кибермошенничестве

По статистике Банка России, более 80% случаев хищений со счетов физических лиц и 74% юридических лиц совершены с использованием социальной инженерии – метода получения доступа к конфиденциальным данным с использованием психологического воздействия, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области

Об этом шла речь на мероприятии по повышению киберграмотности, которое провели представители регионального отделения Банка России для жителей Тюмени. На площадке администрации города Тюмени они рассказали о наиболее распространенных способах дистанционных преступлений, дали рекомендации, как защититься от киберкраж и финансовых мошенников. Онлайн-трансляция велась на YouTube-канале.

Дистанционное получение товаров и услуг, электронные расчеты прочно вошли в нашу жизнь. Пандемия ускорила цифровизацию всех процессов. Объем платежей, совершенных жителями Тюменской области через интернет, вырос за год более чем в 6 раз. Новые технологии создают многочисленные преимущества для потребителей финансовых услуг, повышают качество, скорость, доступность, но вместе с тем несут и новые риски. Зачастую граждане пренебрегают элементарными правилами финансовой безопасности.

По словам заместителя начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексея Нохрина, во втором квартале 2021 года количество операций, проведенных без согласия клиента, по России выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а объем похищенных средств – почти на 40%. Только за второй квартал россияне отдали мошенникам более 3 млрд рублей. Банки вернули клиентам лишь 7% этих денег по причине того, что граждане сами сообщали мошенникам данные своих банковских карт. Это нарушает условия договора с банком, и он отказывает в возмещении.

Большинство методов, которые сегодня используют мошенники, не требуют от них особых технических навыков. Чаще всего они делают ставку на знание человеческой психологии – запугивают жертву или обещают ей быстрые деньги, не давая возможности трезво оценить ситуацию. Телефонный звонок – самый массовый инструмент мошенников.

Мошенники с легкостью представляются сотрудниками банков, Центрального банка, полиции, "киберполиции", ФСБ или следственного комитета. Обладая персональными данными, они, как правило, переносят жертву в ситуацию быстрого выбора действий. При этом человеку необходимо срочно принять решение, чтобы "спасти" свои денежные средства или помочь следствию. Злоумышленники не дают возможности подумать, проанализировать ситуацию или перезвонить в банк. Клиент, уверенный, что указанные данные могут быть известны только ему или банку, поддается на обман, сообщая в конечном итоге контрольные слова, коды подтверждения и другие данные, предоставляющие мошенникам возможность вывести денежные средства со счетов.

Замначальника отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин:

Если вам поступил подобный звонок, прекратите сомнительный разговор, наберите номер горячей линии банка вручную (он указан на оборотной стороне карты) и уточните информацию. Ни в коем случае не сообщайте данные банковской карты, ПИН-код или одноразовый пароль. Сотрудники банка никогда не запрашивают реквизиты и секретную информацию карты, а сотрудники правоохранительных органов не звонят, а приглашают граждан повестками.

Как обстоит ситуация с кибермошенничеством в нашем регионе?

По данным УМВД по Тюменской области, за 8 месяцев 2021 года зарегистрировано 3356 мошенничеств с использованием мобильной связи - на 6 % меньше, чем годом ранее. Популярными сценариями мошенников также являются звонки/сообщения от якобы сотрудников банков о блокировке или списании средств с карты, оформлении кредита на имя жертвы и последующем переводе средств на безопасный счет, звонки автору объявления о покупке/продаже товара, звонки от "сотрудников" силовых структур, звонки от "псевдоброкеров" с предложением инвестиций на электронных торговых площадках, обман с использованием сервиса поиска попутчиков, взлом страниц в социальных сетях и просьбы о перечислении средств.

Сотрудники Банка России рекомендуют никогда не принимать поспешных решений. Какой бы ни была легенда, возьмите паузу и перепроверьте информацию. Никакой банк не вправе требовать перевести деньги на другой счет. Не сообщайте неизвестным лицам данные своей карты, пароли от личного кабинета и другую секретную информацию.

Специалисты также советуют выбирать безопасные сайты для покупок в интернете, не переходить по ссылкам в подозрительных письмах, установить на компьютер антивирусную программу.

Запись мероприятия можно посмотреть здесь.