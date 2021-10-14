Встречать и провожать гостей тобольский аэропорт будет калачами и сувенирами

В общей зоне пассажирского терминала нового аэропорта Тобольска "Ремезов" к запуску первого регулярного рейса откроют кафе "Тобольский калач" и сувенирный магазин "Подари Тобольск", сообщили в департаменте стратегических коммуникаций АО УК "Аэропорты Регионов".

"Тобольский калач" - кафе с акцентом на сибирские традиции. Кроме калачей, в меню представлены салаты, блины с начинками, сырники, десерты и напитки – все необходимое для полноценного обеда перед рейсом или по прилету.

В магазине "Подари Тобольск" гости и жители города смогут купить уникальные товары и сувениры ручной работы с символикой города; в ассортименте - экопродукты и деликатесы, конфеты и сладости в подарочной упаковке, мед и травяные чаи, мясо дичи, икра, северная рыба, колбаса и сыровяленая продукция из оленины, медведя, куропатки, кондитерские изделия местных производителей.

Исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва:

Мы провели работу, необходимую для того, чтобы наши пассажиры получили качественное обслуживание в терминале аэропорта. Меню кафе и концептуальное решение его интерьера позволят создать для всех посетителей Ремезова комфортные условия обслуживания.

Кафе и магазин будут открыты в первый день работы аэропорта. В пассажирском терминале также будет установлено 8 вендинговых аппаратов с автоматизированной системой продажи напитков и снеков. Первый коммерческий рейс "Ремезов" примет в ночь на 16 октября.