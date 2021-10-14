Тюменская область потратит 10 млн рублей на две библиотеки

По пять миллионов рублей на создание модельных муниципальных библиотек из областного бюджета в этом году получат город Ишим и Омутинский район.

Модельные библиотеки будут созданы на базе существующих. В Ишиме преобразится библиотека имени А.И. Васильева в мкрн "Авангард", в Омутинском районе обновление ждет Ситниковскую сельскую библиотеку.

Деньги на библиотеки выделяются в целях реализации регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура", следует из текста постановления правительства Тюменской области о распределении межбюджетных трансферов.