Тюменская область потратит 10 млн рублей на две библиотеки

По пять миллионов рублей на создание модельных муниципальных библиотек из областного бюджета в этом году получат город Ишим и Омутинский район.
Модельные библиотеки будут созданы на базе существующих. В Ишиме преобразится библиотека имени А.И. Васильева в мкрн "Авангард", в Омутинском районе обновление ждет Ситниковскую сельскую библиотеку.
Деньги на библиотеки выделяются в целях реализации регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура", следует из текста постановления правительства Тюменской области о распределении межбюджетных трансферов.
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