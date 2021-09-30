Яркость горения факела на "ЗапСибНефтехиме" объяснили визуальным эффектом из-за облачности

Сибур дал официальный комментарий об интенсивном горении факела 29 сентября 2021 года на "ЗапСибНефтехиме", объяснив, что из-за низкой облачности в темное время суток свет от факела рассеивается, создавая преувеличенный визуальный эффект. На фото – как факел выглядит сейчас.

Накануне вечером в соцсетях и мессенджерах появились сообщения о большом горении в районе промзоны и предположения о возгорании, Сибур информацию опроверг, объяснив повышенное горение факела ремонтными работами, в связи с которыми может повышаться интенсивность горения на факеле.

"Интенсивное горение факела на "ЗапСибНефтехиме" связано с проведением 29 сентября 2021 года ремонтных работ на оборудовании. Факел является частью системы безопасности комплекса и обязательной составляющей любого нефтехимического предприятия. Для проведения текущих ремонтных работ проводится остановка и подготовка оборудования, находящиеся в нем углеводороды утилизируются на факеле с соблюдением всех норм, чем и обусловлено его интенсивное горение в этот период. Данные действия являются наиболее безопасными и используемыми во всем мире, изначально запланированными системами безопасности проекта", - в очередной раз пояснили в компании.

Также сообщается, что предприятие работает в штатном режиме. Ремонтные работы завершены, в ближайшее время завершатся пусковые операции. Ведется постоянный экомониторинг. Даже в пик факельной активности предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.