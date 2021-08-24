Предприниматели города могут заявить о себе на конкурсе "Тюменская марка 2021"

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Наступил экватор приема заявок конкурса "Тюменская марка-2021". Желающим поучаствовать в конкурсе и заявить о себе стоит поторопиться - до конца приема заявок осталось 2 недели.

Количество претендентов на участие в "Тюменской марке-2021" увеличивается с каждым днем, но до самых интересных этапов конкурса будет допущено только 100 участников, по 20 в каждой номинации.

"Тюменская марка-2021" - не просто выступление перед конкурсной комиссией с целью защиты проекта. Это место, где предприниматели могут реализовать свои возможности в нескольких направлениях.

* В получении знаний и навыков. В рамках деловой программы конкурса пройдут бесплатные семинары и мастер-классы, и знания, полученные на них, позволят лучше раскрыть суть проекта и будут полезны в будущем.

* В рекламе на телевидении. На сегодняшний день телевизионное вещание является самым востребованным способом рекламы. Поэтому конкурс "Тюменская марка" второй год подряд пройдет в рамках бизнес-реалити – 500 минут эфирного времени, направленного на знакомство со всеми участниками конкурса и их проектами, освещение прохождение участниками этапов конкурса и, конечно же, розыгрыш призов и подарков для самых активных горожан;

* В обмене опытом с признанными бизнесменами города.

* В получении новых деловых контактов и партнеров. "Тюменская марка-2021" каждый год привлекает новых участников из абсолютно разных сфер бизнеса. Знакомство со всеми предпринимателями в рамках нетворкингов позволит найти единомышленников для совместных проектов.

* В получении субсидии в размере 400 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Подать заявку на участие в "Тюменской марке-2021" можно, не выходя из дома, на официальном сайте проекта.