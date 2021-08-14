Тюменская область снова лидер УрФО по вводу жилья

Тюменская область вернула себе лидерство в Уральском федеральном округе по вводу жилья. На 1000 человек, проживающих в регионе, введено 233 кв. м общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками 204,4 кв. м.

Как сообщили в Тюменьстате, Тюменская область по-прежнему обгоняет другие регионы по объемам производства на душу населения молока в хозяйствах всех категорий (116 кг), яиц (333 штуки).

ЯНАО вышел на первое место по четырем показателям: обороту общественного питания (13,7 тыс. рублей), розничной торговли (119 тыс. рублей) и объему платных услуг (37,7 тыс. рублей) на душу населения. Здесь зафиксирован наибольший размер номинальной начисленной зарплаты - 118,2 тыс. рублей.

В ХМАО-Югре и Челябинской области отмечен наименьший индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги. Челябинская область также продемонстрировала наибольший рост промышленного производства - 113,6%. Регион стабильно лидирует по производству скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения. Самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты (102,8%) отмечался в Свердловской области, пишет "Вслух.ру".

Отметим, очередной рейтинг по социально-экономическому положению субъектов УФО составлен по итогам января-мая 2021 года.