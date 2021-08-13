В центре Тюмени начали сносить деревья

15:39 13 августа 2021
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На гостевых улицах Тюмени проводится снос аварийных и сухостойных деревьев, чтобы они не причинили вред жизни и здоровью жителей, а также их имуществу, сообщили в администрации города.

Управление по экологии выдало разрешения на снос деревьев с механическими повреждениями, критическим наклоном ствола, признаками некрозов, зараженных грибками, а также сухостоя с полным отсутствием листвы. Работы ведутся на улицах Орджоникидзе, Володарского, Семакова, Водопроводной, Кирова, Дзержинского и Малыгина.

Вместо снесенных деревьев специалисты по озеленению высадят   крупномерные саженцы.

Теги: благоустройство , деревья , озеленение , экология
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