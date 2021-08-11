Тюменские овчарки отправлены на курорт

Две немецкие овчарки Нейси и Рона поступили на службу в инженерно-техническое отделение ОМОН (на транспорте) Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Их обучение прошло в специализированном учебном центре в Тюмени с применением передовых методик дрессуры.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ Росгвардии, новые четвероногие помощники росгвардейцев обучались в рамках общего и специального курсов дрессировки на протяжении трёх месяцев. Занятия общего курса состоят из упражнений для развития послушания и общих физических данных, специальная программа тренировок включает отработку поиска взрывоопасных предметов.

"По окончанию обучения в специализированном учреждении кинологи и служебные собаки прибывают на место службы в подразделение в Краснодаре, где проходят входной контроль – экзамен по приему на службу, на котором демонстрируют приобретенные по общему и специальному курсу дрессировки навыки. Одним из элементов специального курса дрессировки является норматив по поиску взрывчатого вещества в отдельно стоящем транспорте", – пояснил инспектор по особым поручениям (ветеринарный врач) кинологической группы отдела боевого обеспечения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Денис Гулов.

После успешного прохождения входного контроля специалист-кинолог со служебной собакой допускается к выполнению задач по поиску взрывчатых веществ на объектах транспортной инфраструктуры. В ближайшее время немецкие овчарки Нейси и Рона приступят к совместному с сотрудниками специального подразделения Росгвардии выполнению служебных задач в регионе.

Фото пресс-службы главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.