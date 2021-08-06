Строители - это престижно: как сейчас обучают специалистов в отрасли

В преддверии Дня строителя аналитики компании "Страна Девелопмент" проанализировали рынок и пришли к выводу, что сегодня на российских стройках сохраняется кадровый голод, причем не хватает именно "нишевых" специалистов рабочих специальностей.

По данным аналитиков, в тройке самых востребованных — монолитчики, фасадчики, каменщики. Затем идут электромонтажники, отделочники, сварщики, сметчики и сантехники.

"Мы видим эту проблему и понимаем, что за нас ее никто не решит, а потому, например, считаем, что строителей нужно воспитывать и растить самостоятельно. Поэтому в этом году мы открыли школу каменщиков", - рассказывает исполнительный директор ГК "Страна Девелопмент" Артем Божедомов.

Компания проводит бесплатные курсы по обучению профессии "Каменщик", которые будут интересны людям, желающим попробовать себя в строительстве, заниматься монтажом и ремонтом каменных конструкций. Программа обучения займет два месяца, после чего каменщики смогут самостоятельно выполнять работы по "черновой" каменной кладке и получат Удостоверение о переквалификации. Во время обучения выплачивается стипендия.

"Для наших выпускников мы открываем множество перспектив — возможность получения стабильного и достойного заработка, а также дальнейший профессиональный рост. Мы, в свою очередь, получаем ценные кадры", - считает Артем Божедомов.

В компании "Страна Девелопмент" все осознают важность и сложность строительной профессии. Это константа — строители незаметно делают российские города красивее, комфортнее.

"Мы считаем своим долгом не только воспитывать квалифицированные кадры, которые будут строить по всей стране, но беречь, ценить и поддерживать престиж этой непростой специальности. Я и мои коллеги от всей души поздравляем всех с днем строителя," – говорит Божедомов.