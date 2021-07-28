Ягель из Югры экспортируют в Германию

Сухой ягель из Югры перед отправкой за границу проверили на карантинных вредителей. Мох исследовали специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

Образцы были отобраны от партии общей массой 5 тонн, предназначенной для отправки в Германию. За границей мох используется в декоративных целях.

По итогам лабораторных исследований карантинные объекты найдены не были.

Ягель, он же олений или исландский мох, один из ярких представителей группы видов лишайников рода "Кладония". Лишайник произрастает в тундре, на торфяниках, болотах, в сосновых лесах, на песчаной почве.

Олений мох содержит 21% пищевых волокон, свободные жирные кислоты, богат минералами и витаминами в форме легко усвояемой организмом: витамины А, В и С, медь, никель, йод, железо, барий, марганец, хром, титан и многие другие. Также он содержит сильный антибиотик — усниновую кислоту, которая борется практически с любыми гнилостными бактериями, оказывая избирательное действие против стрептококка мутирующего, не вызывая побочных эффектов, отрицательно воздействующих на оральную сапрофитную микрофлору. В современной медицине из ягеля изготавливают антибактериальные препараты.