Тюменские школы получили денежную поддержку на лучшие проекты для летних лагерей

Фото со страницы СОШ №3 Ялуторовска, https://vk.com/yalschool3

Четыре сельские и две городские школы Тюменской области весной успешно защитили свои проекты летних лагерей в областном конкурсе "Добро пожаловать!", а призовые деньги направили на их реализацию.

Проекты Абатской школы №1 и Усовской школы Сладковского района в конкурсе заняли первое место, второе - ялуторовских школ №3 и №4 Ялуторовска, третье - Мальковской школы Тюменского района и Суерской школы Упоровского района.

Замдиректора по воспитательной работе ялуторовской школы №3 Елена Роженцева рассказала, что педагоги вместе с городским центром туризма и детского творчества в лагере с дневным пребыванием детей "Планета успеха и дружбы" запустили проект "Путешествие по подному краю". Он направлен на включение ребят в краеведческую работу, осознание роли экологической культуры.

На первой смене ребята под руководством Валерия Казакова познакомились с технологией лазерной резки. На станке с числовым программным управлением они вырезали карту Тюменской области, которая представляет собой мозаику из пазлов - своеобразную настольную обучающую игру для школьников.

Частью проекта стала разработка словаря топонимов. Одно из занятий, посвященное истории городов Ялуторовска, Тобольска и Заводоуковска, провел студент второго курса Тобольского пединститута, филиала ТюмГУ, выпускник школы №3. Под его руководством ребята провели геральдическое исследование тюменских городов.

Проект завершится на третьей смене, где участники создадут инфографику о Тюменской области и гербы городов с использованием 3D-ручек.

Конкурс проектов летних лагерей "Добро пожаловать!" в рамках проекта "Здоровье на 5+" государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки", сообщили в региональном департаменте образования и науки.