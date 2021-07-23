В Тюмени закрывают фудкорты, игровые площадки и вводят новые ограничения для общепита

Фудкорты, игровые площадки в ТРЦ приостановят свою работу с 28 июля. С этого же числа кафе и рестораны в ночные часы перестанут обслуживать посетителей внутри заведений, сообщает Оперштаб по профилактике коронавируса.

Помимо этого, до 14 августа в мудучрежедениях приостановлено оказание плановой помощи, а все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятсябудут проходить в онлайн-режиме. Также "будут ограничены мероприятия, запланированные в День города в закрытых помещениях и на открытых площадках", сообщила Кузнечевских.

"Мы просим с вниманием отнестись к ситуации. Соблюдайте масочный режим, не посещайте торговые точки с массовым скоплением людей, ограничьте семейные мероприятия. Эти меры и массовая вакцинация позволят нам снизить распространение COVID-19 ", – подчеркнула замгубернатора.

Как отметила Кузнеческих, новые ограничения вводятся с 28 июля на две недели.

За последние сутки в регионе выявлено 268 человек с COVID-19. Регион занимает первое место в УФО по приросту болеющих коронавирусом, отметили в Оперштабе.