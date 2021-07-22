Компания "Золотые луга" улучшает системы биологической очистки комбината "Ситниковский"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Крупнейший молочный производитель Тюменской области - компания "Золотые луга" - уделяет большое внимание сохранению окружающей среды. Поэтому для молочного комбината "Ситниковский" закуплено и установлено оборудование для внедрения технологии биоремедиации.

АО "Золотые луга" совместно с ГАУ Северного Зауралья с 2019 года проводят научно-исследовательские работы по изучению используемых в производстве прудов-накопителей и полей фильтрации, необходимых для естественной биологической очистки.

Согласно выводам, полученным специалистами кафедры экологии и рационального природопользования, наиболее приемлемой и экологически безопасной технологией для очистки сточных вод в прудах-накопителях является технология биоремедиации. Это комплекс методов очистки с использованием биологических объектов (пробиотических бактерий), что позволяет доводить сточные воды до установленных нормативов.

Специалисты подробно изучили состав сточных вод в соответствии с режимом работы предприятия и донных отложений, провели серии лабораторных модельных экспериментов по подбору состава и концентрации предполагаемых к использованию биологических объектов. Это позволило рассчитать дозы использования препарата, которые были апробированы на тест-площадках в естественных условиях.

"Результаты работ показали эффективность использования отработанной технологии, что доказано мониторингами. Технология рассчитана на то, что в последствии будет происходить естественная доочистка сточных вод и донных отложений, что ещё больше снизит экологическую нагрузку на сопредельную территорию. На сегодняшний день работы продолжаются, уже закуплено и установлено оборудование для внедрения технологии", - прокомментировал директор филиала АО "Золотые луга" Молочный комбинат "Ситниковский" Александр Велижанин.

Таким образом, разработка и внедрение технологии биоремедиации позволит ограничить использование химических реагентов и повысит экологическую безопасность производства.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из старейших предприятий Тюменской области.