Лучшее летнее кафе и место для дружеских посиделок выберут в Тюмени

Онлайн-голосование на тюменском портале "Я решаю!" проходит по двум номинациям "Любимое летнее кафе" и "любимое место для встреч". В конкурсе участвует 31 городская точка общепита.

До завершения голосования осталось 13 дней. Лучшие летние кафе города Тюмени в 2021 году названы в июле, а награждение победителей приурочат к празднованию 435-й годовщины со дня основания города.

Поддержать свое любимое кафе можно на портале "Я решаю!" На данный момент в голосовании приняли 79 человек.

Татьяна Тихонова