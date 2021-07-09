Лучшее летнее кафе и место для дружеских посиделок выберут в Тюмени

15:29 09 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Онлайн-голосование на тюменском портале "Я решаю!" проходит по двум номинациям "Любимое летнее кафе" и "любимое место для встреч". В конкурсе участвует 31 городская точка общепита.

До завершения голосования осталось 13 дней. Лучшие летние кафе города Тюмени в 2021 году названы в июле, а награждение победителей приурочат к празднованию 435-й годовщины со дня основания города.

Поддержать свое любимое кафе можно на портале "Я решаю!" На данный момент в голосовании приняли 79 человек.

Теги: голосование , городская среда , летние кафе , рестораны
Татьяна Тихонова

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021