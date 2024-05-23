Депутаты гордумы обсудили развитие торговли и общепита в Тюмени

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Торговля, сфера услуг и автосервиса в Тюмени активно развиваются, в городе появляется больше предприятий общественного питания, при этом спрос на услуги также растет, в том числе благодаря возросшему количеству туристов. Вопрос о создании условий для обеспечения жителей города Тюмени услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, осуществлении защиты прав потребителей в 2023 году депутаты Тюменской городской думы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

По данным администрации города в Тюмени в 2023 году действовало около 5,8 тысячи торговых объектов, в том числе 169 гипермаркетов и других крупных торговых центров. Оборот розничной торговли превысил 372 миллиарда рублей, что на 57,3 миллиарда больше, чем в предыдущем году, объем покупок в среднем на каждого жителя Тюмени в денежном выражении составляет почти 436 тысяч рублей. Норматив по обеспеченности населения стационарными торговыми площадями — 180,7 процента. Большой популярностью у жителей и гостей города пользуются предприятия общепита — за год их стало на 8,6 процента больше, число выросло до 2716 заведений, в их числе 174 ресторана и более 600 кафе. Особенно полюбились тюменцам летние веранды, город поддерживает это направление, в том числе организацией ежегодных конкурсов на лучшее летнее кафе.

Заслушав доклад, депутаты Георгий Муратов и Андрей Потапов предложили муниципалитету поработать над позиционированием локальной тюменской кухни, чтобы туристы в город ехали. "В других регионах есть фишки про еду. В Перми - перемечи, в Петрозаводске — калитки, в Ижевске памятник пельменю стоит. А у нас есть блюдо, которое мы можем назвать тюменским и активно пиарить в туристических кругах? Если нет — давайте что-нибудь придумаем", — предложил депутат Георгий Муратов. Его идею поддержал Андрей Потапов. По его мнению, стоит выбрать блюдо, которое будет ассоциироваться с городом, так как это не только про туризм, но и про маркетинг — пока нет четкой ассоциации, за какой едой туристу стоит поехать в Тюмень. Замглавы города Петр Вагин пояснил, что такую задачу глава города уже поставил, вопрос дважды обсуждался в 2023 году с рестораторами. "В направлении этом движемся", - заявил он. Депутатам также поступило предложение организовать собственную номинацию для конкурса летних веранд и принять участие в оценке его участников в этом году.

Резюмируя рассмотрение вопроса, заместитель председателя постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Антон Терехин все высказанные депутатами и представителями администрации мнения поддержал, отметив, что это в целом положительно скажется на отрасли. "Тюменцы стали больше есть в общественных местах. С этим связано и повышение качества предоставления услуг, и той инфраструктурой, которая сегодня развивается в Тюмени — количество ресторанов, летних веранд и других предприятий общепита с каждым город растет. Важно, что при этом растет не только количество посадочных мест но и удовлетворенность населения обслуживанием", - подчеркнул Антон Терехин.