Самым популярным форматом общепита в Тюмени стало кафе

Кафе остается самым популярным форматом в Тюмени. На начало 2021 год их насчитывалось более 550. Также актуальны бары, буфеты, рестораны, доставка еды – всего более 2,5 тыс. заведений.

"Разнообразие гастрономического сегмента в Тюмени лучше, чем в Сочи - по качеству сервиса, предоставления услуг, разнообразию кухни, уровню квалификации мастеров", - отметила директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина.

В Тюмени представлены кухни сибирская, народов севера, украинская, итальянская, немецкая, чешская, английская, американская, турецкая, грузинская, узбекская, азербайджанская, армянская, татарская, балканская, сербская, греческая, корейская, вьетнамская – и это далеко не полный список. В целом направление продолжает развиваться.

С наступлением тепла, особенно в праздничные выходные, возрастает актуальность летних веранд. В апреле принято 35 заявок на их открытие, всего ожидается не меньше 70-ти, пишет "Вслух.ру".

Напомним, что в департаменте от летних кафе принимаются заявки и на конкурс. Предполагается несколько номинаций в зависимости от количества посадочных мест. Кроме того, будут отмечены победители по результатам онлайн-голосования на портале "Тюмень-наш дом" в номинациях: "Любимое летнее кафе", "Любимое место для встреч". Награждение будет приурочено к 435-летию Тюмени.

