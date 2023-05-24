В Тюмени выберут лучшую летнюю веранду ресторанов и кафе

Администрация города Тюмени объявила городской конкурс "Гостеприимство летней Тюмени", в нем участвуют более ста кафе и ресторанов, проголосовать с 1 июня по 22 августа можно здесь.
Конкурс призван создать благоприятные условия для обеспечения жителей города Тюмени услугами общественного питания, а также повысить уровень благоустроенности территорий сезонного обслуживания, сообщили в администрации города.
По результатам конкурса будут определены:
- лучшая летняя городская веранда ресторана в 2023 году;
- лучшая летняя городская веранда кафе в 2023 году;
- лучшая летняя городская веранда кофейни в 2023 году;
- лучшая летняя городская веранда бара в 2023 году;
- лучшая летняя городская веранда закусочной в 2023 году;
- лучшая летняя городская веранда магазина-кулинарии в 2023 году;
- лучшее летнее городское кафе на крыше, балконе в 2023 году.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru