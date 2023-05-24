В Тюмени выберут лучшую летнюю веранду ресторанов и кафе

11:14 24 мая 2023
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Фото - https://t.me/tmndom

Администрация города Тюмени объявила городской конкурс "Гостеприимство летней Тюмени", в нем участвуют более ста кафе и ресторанов, проголосовать с 1 июня по 22 августа можно здесь.

Конкурс призван создать благоприятные условия для обеспечения жителей города Тюмени услугами общественного питания, а также повысить уровень благоустроенности территорий сезонного обслуживания, сообщили в администрации города.

По результатам конкурса будут определены:

- лучшая летняя городская веранда ресторана в 2023 году;

- лучшая летняя городская веранда кафе в 2023 году;

- лучшая летняя городская веранда кофейни в 2023 году;

- лучшая летняя городская веранда бара в 2023 году;

- лучшая летняя городская веранда закусочной в 2023 году;

- лучшая летняя городская веранда магазина-кулинарии в 2023 году;

- лучшее летнее городское кафе на крыше, балконе в 2023 году.

Теги: администрация Тюмени , голосование , летние кафе , рестораны
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