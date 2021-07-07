Компания "Золотые луга" разыгрывает умную колонку в своем Instagram

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

"Золотые луга" запустили в своем Инстаграме конкурс, в котором разыгрывает среди участников умную колонку "Яндекс. Станция". Итоги розыгрыша будут подведены 16 июля.

Компания решила приурочить свой конкурс к ежегодному Дню "Я забыл", который отмечается 2 июля. Главный приз - умная колонка от Яндекса - был выбран не случайно, а исходя из тематики праздника. По мнению организаторов, функции современного девайса помогут положить конец забывчивости и успевать все вовремя.

Принять участие в конкурсе могут жители Тюмени и пригорода. Для этого нужно учесть несколько правил: профиль должен быть открыт на весь период розыгрыша, аккаунт должен быть живым и активным, а не созданным специально для подобных розыгрышей.

Условия конкурсы просты, поэтому шанс выиграть колонку есть у каждого. Участникам нужно быть подписанными на профиль компании в Инстаграм, поставить лайк публикации с конкурсом и сохранить ее, затем сделать репост, поставить отметку аккаунта "Золотых лугов" и, наконец, отметить в комментарии двух друзей. Количество комментариев не ограничено: чем их больше – тем выше шанс выигрыша.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Предприятие не использует вредных добавок, искусственно продлевающих срок годности продукта. Приоритетным для компании является производство качественной продукции. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.