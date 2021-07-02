Компания "Золотые луга" предоставит участникам экспедиции "Живая планета" полезную молочную продукцию

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" вновь выступит партнером Межрегионального экологического фестиваля "Живая Планета". Фестиваль пройдет в Тюмени с 5 по 15 июля. В рамках поддержки мероприятия предприятие предоставит участникам полезную молочную продукцию из своего ассортимента.

В этом году фестиваль пройдет на площадке центра "Свобода" в виде школы для эко-волонтеров "Живая Планета". Под чутким руководством педагога по специальной программе участники станут настоящими волонтерами для нашей природы. В рамках обучения пройдут различные мастер-классы, а также поход в лес.

Ребята научатся мастерить скамейки своими руками, обустраивать ландшафтный дизайн, делать поделки из глины – все то, что им сможет пригодиться в жизни. Подкрепиться и сохранить силы участникам поможет натуральная молочная продукция местного производителя.

"С компанией "Золотые луга" у нас теплые дружеские отношения на протяжении нескольких лет. Всем ребятам очень нравится продукция компании, на всех мероприятиях, где "Золотые луга" выступали нашими партнерами, участники всегда съедали все! Потому что вкусно, натурально и полезно", - поделилась директор центра "Свобода" Вера Пахомчик.

Для участников фестиваля предоставят молоко, сыр, сливочное масло торговой марки "Золотые луга". Благодаря этому в рацион ребят войдут натуральные молочные продукты без консервантов, красителей, искусственных добавок. Все только самое свежее и изготовленное из высококачественного сырья.

"Миссия экологического фестиваля очень близка тем ценностям и задачам, которых мы придерживаемся. Компания "Золотые луга" ратует за бережливое отношение к природе, развитие экологического образования, здоровый образ жизни и активное волонтерство. Поэтому рады внести свой вклад и поддержать юных экологов, которые вовлечены в это движение", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.