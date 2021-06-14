Тюменцы оставили в магазинах больше 140 млрд рублей

140 млрд 684,6 млн рублей потратили жители Тюменской области в магазинах за четыре месяца 2021 года, при этом с каждым месяцем наблюдался прирост.

Как сообщили в Тюменьстате, в январе шопинг превышал 33 млрд в месяц, в феврале — 34 млрд рублей, весной - стабильно больше 36 млрд рублей. Для сравнения: в первом квартале 2020 года оборот розничной торговли составит 99 млрд 743,1 млн рублей (104 млрд 453,1 млн — в 2021-м). Самым затратным тогда стал март — сумма покупок превысила 34,6 млрд рублей. В апреле из-за ограничений объем снизился до 27,4 млрд рублей, это самый низкий показатель 2020 года.

По итогам января-марта 2021 года Тюменская область занимает третье место по обороту розничной торговли на душу населения среди регионов УрФО. В лидерах - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По индексу потребительских цен наш регион — на втором месте после Югры, где зафиксировано самое минимальное значение по сравнению с декабрем, пишет "Вслух.ру".

По данным департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, представленным в облдуме, на 1 января 2021 года в регионе функционировало 10 тыс. 886 объектов розничной торговли с торговой площадью 1 тыс. 982,6 тыс. кв. метров, 470 объектов розничной торговли и 8 рынков. 60,8% розницы приходится на "магазины у дома".