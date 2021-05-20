Студент тюменского колледжа стал лучшим каменщиком УрФО

Фото предоставлено пресс-службой ТИУ

В Тюмени состоялся заключительный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа по номинации "Лучший каменщик". Тюменский индустриальный университет на конкурсе представлял студент Многопрофильного колледжа ТИУ Вадим Меньщиков.

Побороться за звание лучшего каменщика в этом году приехали работники и студенты из ХМАО-Югры и ЯНАО, Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей. Всего 19 человек, из них девять – начинающие свой профессиональный путь. В конкурсе они соревнуются отдельной группой.

Конкурсное практическое задание выполнялось в строящемся жилом квартале "Ария" компании "ИНКО и К". Участники из числа работников возводили внешние стены, обучающиеся – внутренние перегородки.

Победитель VIII Национального чемпионата WSR по компетенции "Кирпичная кладка" Вадим Меньщиков впервые принимал участие в конкурсе "Славим человека труда!". Заняв 1 место в региональном этапе, молодой человек в финале конкурса показал наилучший результат среди студентов

"На практике Вадиму достался полный угол, выкладывать его сложнее, чем прямую перегородку, ранее с таким фрагментом он не работал. Старался максимально выдержать объём, качество и время, и в итоге обошёл других ребят с большим отрывом", – отметил сопровождающий участника из ТИУ, инструктор по труду Центра компетенций по стандартам WSR Вадим Шевелёв – победитель V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Кирпичная кладка".