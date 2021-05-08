Тюменская область укрепила высокие позиции в рейтинге УФО

Тюменская область лидирует по трем показателям в рейтинге регионов Уральского федерального округа за январь-февраль 2021 года.

По данным Тюменьстата, регион лидирует по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий (54 кг), яиц (160 штук) на душу населения. Лучший показатель зафиксирован по обороту розничной торговли (44,8 тыс. рублей на человека).

Первенство по вводу жилья на 1000 человек перешло к Свердловской области (89 кв. метров). Однако Тюменская область является первой в рейтинге по вводу жилых домов индивидуальными застройщиками (63,2 кв. м общей площади на 1000 человек).

ЯНАО имеет максимальные показатели по номинальной и реальной зарплате, обороту общественного питания. По объему платных услуг лидирует Свердловская область. По промышленному производству вперед вырвалась Челябинская область – индекс составил 110,6%. Здесь же сохраняется наибольший объем производства скота и птицы на убой.

Курганская область впервые попала в рейтинг УрФО - с индексом потребительских цен и тарифов на товары и услуги. На конец февраля 2021 года к декабрю 2020 года здесь зафиксировано наименьшее значение в федеральном округе - 101,1%, пишет "Вслух.ру".