Тюменская школьница-визажист поборется за участие в WorldSkills Russia

Фото: WorldSkills Russia

В Тюмени стартовали отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы — 2021". Самые юные участники состязаний демонстрируют навыки в компетенции "Визаж и стилистика. Юниоры".

Если в прошлом году соревнования проходили в дистанционно-очном режиме, то в этом конкурсанты вернулись к привычному формату. А некоторые даже успели раскрыться в новых сферах деятельности. Так, тюменка Ксения Пелепчук, ученица 9 класса гимназии № 1, занялась на карантине визажем. Как итог – девушка попала на отборочный тур, где представляет регион.

"Я начала краситься с 11 лет, даже стрелки сразу получились. Потом просто стало интересно; было лето, карантин. Сначала отучилась на ногти, затем пошла на макияж, потом на брови. До этого я участвовала в региональном этапе по "Эстетической косметологии", где заняла 1 место", - поделилась Ксения.

Компетенция "Визаж и стилистика" включает в себя два модуля по два часа. Над созданием образа девушки работают с профессиональными моделями.

В Тюменской области состязания молодых профессионалов проходят в шести компетенциях, две из них — юниоры. Состязания студентов и юниоров продлятся до 30 апреля. Всего отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021 проходят в 31 регионе по 137 компетенциям.