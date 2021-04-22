Более 7 тысяч тюменских школьников проверили себя в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности

Тюменские школьники активно участвуют в онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности. Только за первую неделю пробного тура с 13 по 21 апреля проверили себя в тестах более 7 тысяч учащихся. По количеству участников предварительного этапа Тюменская область на сегодня занимает 8 место среди регионов России.

Напомним, что Всероссийская онлайн-олимпиада "Юный предприниматель и финансовая грамотность" для учеников 1–9-х классов проходит с 13 апреля по 17 мая 2021 года на образовательной платформе Учи.ру. Проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и Минэкономразвития России.

Главная задача олимпиады – познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности. Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру.

В день начала основного тура соревнований, 27 апреля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему "Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?". Начало урока – в 9.30 по московскому времени, он подойдет для учащихся 6-х классов и старше. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах учителей и учеников 6–11-х классов на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети "ВКонтакте", а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.

На платформе Учи.ру такие соревнования по предпринимательству проходят уже в четвертый раз, в них ежегодно принимают участие от 500 до 800 тысяч школьников. В этом году впервые добавлен отдельный блок, посвященный азам финансовой грамотности.

"Современные школьники в состоянии получать информацию на порядок быстрее, чем предыдущие поколения. Потому что нынешние дети вырастают с гаджетами в руках и с самого раннего возраста используют различные цифровые технологии: и в играх, и в учебе, а позже – в различных жизненных ситуациях. Поэтому при подготовке заданий для этой олимпиады мы ставили цель – дать ребятам нужную и важную информацию в удобном и привычном для них формате, а также смоделировать ситуации, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни. Чтобы на основе принятых сегодня решений школьники вырабатывали навыки правильного финансового поведения, формировали свою финансовую культуру, которая станет для них серьезной опорой уже в самом близком будущем", – подчеркнул Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.