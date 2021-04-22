Сибирские травы и ягоды для чая проверили специалисты Россельхознадзора

Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО — Югре проконтролировано 406 килограммов пакетированного и листового иван-чая с сибирскими травами и ягодами: чабрецом, боярышником, шиповником и облепихой.

Сырье для производства чая используется исключительно местное — это лист дикорастущего кипрея узколистного, который собирают в Тюменском и Нижнетавдинском районах. Сбор ведут на заброшенных лугах вдали от трасс и производств.

"Управлением Россельхознадзора проведена фитосанитарная сертификация экспортной подкарантинной продукции, отгружаемой тюменскими предпринимателями. Согласно протоколам испытаний, партия соответствует фитосанитарным требованиям страны -импортера", — сообщили в пресс-службе ведомства.