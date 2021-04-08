Герман Греф считает, что СберПрайм+ – это лучшее, что сегодня может предложить клиентам банк

Сбербанк запускает подписку "СберПрайм+". По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, это уникальный продукт на финансовом рынке не только России.

"Мы сегодня запускаем совершенно новый продукт на рынке по своему составу. Это новая подписка СберПрайм+ - продукт, которого нет ни у кого в России. В мире тоже не сумели найти аналогов среди первых компаний, которые предоставляют подписки", - сообщил сегодня на пресс-конференции Греф.

Президент Сбера отметил, что ранее банк уже запустил подписку СберПрайм. Преимущества нового предложения в том, что в него включены популярные финансовые сервисы, в том числе выпуск сберкатры.

"Новая версия СберПрайм+" включает в себя сберкатру прайм с уникальными условиями для клиентов. Лучшую на рынке. В флагманский продукт включены все наши подписки и сервисы. Мы улучшили существующий пакет подписок СберПрайм и включили целый ряд финансовых сервисов", - пояснил Греф.

Сберкарту можно получить после оформления подписки в любом удобном варианте: пластиковую или диджитал, Visa, Mastercardили Мир. Выпуск, обслуживание, снятие наличных в любых банкоматах мира, переводы клиентам банка вне зависимости от размера - бесплатное. Есть процент возврата с платежей на автозаправках, в такси, за покупку на СберМаркете и повышенные бонусы "СберСпасибо".

С подробной информацией можно уже ознакомиться в "Сбербанк-онлайн".

Татьяна Тихонова