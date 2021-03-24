Тюменцам расскажут, как оспаривать кадастровую стоимость недвижимости

Завтра, 25 марта, в тюменском Росреестре пройдет телефонная линия по вопросам, связанным с получением информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке ее оспаривания в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Тюменской области.

Проконсультирует жителей региона начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Алексей Дашкевич.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-14.