Тюменскую область презентовали на выставке как столицу термальных вод России

Фото: Агентство по туризму и продвижению Тюменской области

Тюменская область стала участником крупнейшей туристической выставки MITT. Мероприятие проходит в Москве на территории МВЦ "Крокус Экспо" 16–18 марта. Впервые в этом году регион презентует себя в новом статусе столицы термальных вод России. Почетный титул присвоила региону в конце 2020 года глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В этом году мы оформили стенд с акцентом на природу тюменского края и, конечно, термальные курорты. Посетители смогут угоститься минеральной водой, добытой из недр сибирской земли, прогуляться по деревянному мостику под хвойными ветками, послушать шум птиц и окунуться в атмосферу сибирского уюта. Также здесь можно узнать об историческом наследии региона, посмотреть видеоролики, поучаствовать в интерактивах. Мы всегда рады туристам и готовы к сотрудничеству с туроператорами", — рассказала директор "Агентства по туризму и продвижению Тюменской области" Мария Трофимова.

В международной выставке MITT принимают участие представители десятков регионов страны и гости из разных стран мира. В составе делегации нашего региона – отельеры, представители туриндустрии, туроператорского бизнеса, термальных курортов и Агентства по туризму и продвижению Тюменской области.