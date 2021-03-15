В Тюменском районе может появиться молочно-товарная ферма

Четыре крупных частных инвестиционных проекта будут реализованы в сфере сельского хозяйства Тюменского района в 2021 году.

Как рассказал заместитель начальника управления АПК районной администрации Валерий Герасимов, эти проекты относятся как к переработке, так и производству: "В частности ждём ввода в эксплуатацию второй очереди предприятия по выпуску мороженого, которое пришлось по вкусу покупателям. Кроме того, у нас появится ещё один бизнес, который специализируется на производстве питьевой воды", - отметил он.

Кроме того, в 2021 году в Тюменском районе должна появиться молочно-товарная ферма. Продолжат развиваться и другие крупные предприятия. На птицефабрике "Тюменский бройлер" полным ходом идет модернизация производства, завершил свой инвестпроект ТК "ТюменьАгро", где открылась ещё одна большая теплица.

"Прошлый год был достаточно сложным, были периоды, когда рабочих рук не хватало. Сейчас ситуация выправляется. В данный момент заканчиваем реконструкцию цеха, который будет давать до 400 тонн продукции в месяц", - поделилась директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко.

По данным управления АПК, благодаря новым производствам в Тюменском районе появится 55 дополнительных рабочих мест.