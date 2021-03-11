Тюменский "СтальМост" набирает работников

АО "СтальМост" специализируется на изготовлении металлоконструкций для железнодорожных, автодорожных, пешеходных и совмещенных мостов, стальных шпунтовых панелей, а также строительных металлоконструкций: ферм, балок, колонн и т.д. В связи с увеличением объёма производства открыто порядка 150 вакансий. Об этом в своем Instagram рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Завод находится в 26 км от Тюмени в поселке Винзили. Мощности производства позволяют выпускать до 45 тысяч тонн металлоконструкций в год. Как отметил Машуков, предприятие является одним из ключевых в регионе, не несколько лет назад находилось в тяжёлом состоянии - назрели серьёзные финансовые проблемы. После смены собственника ситуация стабилизировалась. Сейчас на производстве трудится более тысячи человек, в цехах кипит работа. ожидается увеличение объемов, в связи с этим нужны новые рабочие руки.

Машуков сообщил, что с руководителем завода Ильёй Радченко обсудил ближайшие перспективы роста – новый инвестиционный проект завода. "Планы у предприятия впечатляющие, со своей стороны окажем поддержку для их воплощения в жизнь. Радует, что уникальное предприятие успешно развивается в регионе", - написал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и пообещал позже сообщить подробности.

Информацию о вакансиях и возможности обучения профессии сварщика в заводских цехах можно найти на официальной странице АО "СтальМост" в соцсети "ВКонтакте". В частности, в прошлом месяце сообщалось, что предприятие готово принять на работу электросварщиков, слесарей, термоправщиков, контролёров качества и машинистов мостовых кранов. Не владеющих навыками, но желающих работать по указанным специальностям, обещают обучить на специальных курсах.

Татьяна Тихонова