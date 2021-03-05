Успешные тюменские бизнесмены делятся опытом с сельскими предпринимателями

Стратегическая сессия по развитию инвестиционного климата муниципалитетов "Капитаны бизнеса" пройдет в Исетской районе 11 марта. Мероприятие инициировано советником губернатора Ольгой Езикеевой и пройдёт с участием председателя Совета директоров ХК "Сибинтел" Владимира Шевчика.

Проект "Капитаны бизнеса" – площадка для обмена опытом между городскими и сельскими предпринимателями. В качестве наставников приглашены топ-менеджеры и руководители высшего звена крупнейших региональных компаний и холдингов. Проект предваряет региональный форум сельских предпринимателей, который состоится в марте 2021 года. Первые встречи прошли в Ярковском районе, в Голышмановском и Заводоуковском городских округах.

"Мы сверяем часы и смотрим на генерацию идей в самом муниципалитете. Ннужно понять, чего хочет сельский бизнес, куда развивается. Важно, чтобы в стратегических сессиях участвовали разные виды бизнеса, разные предприниматели, в том числе те, кто только начинает своё дело, и обязательно – муниципальные служащие, потому что главная задача "Капитанов бизнеса" в формировании единой инвестиционной команды", - отметила Ольга Езикеева.

Подробности о времени проведения и условиях участия можно узнать на деловом портале правительства ТО.