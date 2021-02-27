Тюменским пенсионерам с 1 марта разблокируют льготные транспортные карты

Блокировка транспортных карт жителей Тюменской области старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, пользующихся правом льготного проезда в общественном транспорте, будет отменена с 1 марта. Такое решение региональный Оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Напомним, льготные транспортные карты заблокированы с 16 ноября 2020 года в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Блокировке подверглись в общей сложности 87 тысяч транспортных карт.

"Блокировка транспортных карт отменяется по многочисленным просьбам жителей региона в рамках смягчения ограничительных мер. Тем не менее людям из группы риска по-прежнему нужно соблюдать режим самоизоляции. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!" - обратился к пожилым землякам губернатор Тюменской области Александр Моор.