У Тобольска большой потенциал для развития, считает Владимир Якушев

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор 25 февраля осмотрели ряд объектов в Тобольске.

Рабочая поездка началась с посещения Тобольской площадки "Сибура". В частности, гости побывали на строительной площадке завода по производству малеинового ангидрида мощностью и в СИБУРИНТЕХе – Центр развития инженерно-технической экспертизы компании СИБУР.

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Проект МАН – уникальное и первое производство для России, которое на 100% покроет импорт сырья. Малеиновый ангидрид применяется в строительстве, сельском хозяйстве, автомобилестроении, производстве лакокрасочных материалов, мебели, фармацевтических препаратов и в других отраслях. Текущий годовой объем потребления МАН в России - более 6 тыс. тонн. Мощность строящегося завода - 45 тыс. тонн в год. "Как и при строительстве полимерных производств "ЗапСибНефтехима" во главу угла при разработке проекта мы ставили безопасность, в том числе экологическую, - рассказал руководитель проекта Владимир Мишин. – Были изучены все существующие в мире технологии, в итоге выбрали технологию итальянской компании Сonser, как наиболее эффективную и экологически безопасную, по которой уже работают заводы, в том числе, в США. При этом 70% применяемого оборудования будет российского производства".

Создание современного производства МАН, который в России пока не выпускается, создаст дополнительные возможности для развития отечественных отраслей: строительства, автомобилестроения, лакокрасочных материалов и других". В настоящее время на стройплощадке смонтировано порядка 80% металлоконструкций, более 70% оборудования, в том числе, блок синтеза и 30% технологических трубопроводов, в основе которых стальные трубы и трубы из полиэтилена, производимого "ЗапСибНефтехимом". Завершить строительство и начать пуско-наладочные работы планируется в четвертом квартале 2021 года. На сегодня строительстве задействовано более 1000 человек из пяти генподрядных организаций. Все они российские.

"Мы видим поступательное развитие тобольского промышленного кластера, освоение новых ниш. Проект МАН – небольшой по меркам СИБУРа, но по значению для страны огромный", – отметил Владимир Якушев.

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СибурИнтех работает с 2019 года, в нем создано 26 учебных лабораторий и полигонов для практических занятий. В основе образовательных программ, обучение по которым проходят как сотрудники компании, так и студенты - практико-ориентированное обучение (практические занятия занимают 80% времени). Якушев и Моор осмотрели учебные классы по направлениям "Электроэнергетика", "Механика", "Охрана труда и техника безопасности", "Цифровизация", ознакомились с применяемыми технологиями дополненной реальности. VR проект "Мастерские СИБУРа" представлен тренажерами для обучения по процессиям лаборант химического анализа, оператор беспилотного летательного аппарата, инженер по аддитивным технологиям, сварщик и слесарь КИПиА. В 2021 году на базе центра пройдут соревнования VII национального чемпионата сквозных рабочих профессий worldskills Hi-Tech по пяти компетенциям Аддитивные технологии, Электромонтаж, Охрана труда, Охрана окружающей среды и Лабораторный химический анализ.

В рамках нацпроекта "Образование" здесь реализуется программа, направленная на развитие инженерно-технических навыков и компетенций у студентов вузов, техникумов и колледжей. Для учеников 10-11 классов Тобольска открыта также программа опережающего развития. В ее основе - передовые практики по формированию инженерно-технических навыков и компетенций будущего (FutureSkills). Владимир Якушев и Александр Моор также ознакомились с инвестиционным проектом "Создание нового производства малеинового ангидрида". Состоялась презентация проекта, включенного в инвестиционное соглашение с правительством Тюменской области и администрацией города Тобольска "Комплексное развитие промышленной площадки СИБУРа".

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Еще одним объектом для посещения стала Базарная площадь в нижнем посаде. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году здесь реализован проект, ставший победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года в номинации "Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек". Красивая, комфортная для прогулок, исторически значимая для города и региона территория преобразилась и уже стала одной из любимых локаций для местных жителей и туристов. На благоустроенной площади и в ее окрестностях установлены ярмарочные домики, павильоны для торговли сувенирами, декорированные традиционными сибирскими узорами, а также карусельный парк и детские игровые площадки. Даже в будни большой популярностью у тоболяков пользуется ледовый каток. Новым украшением подгорной части древней столицы Сибири стал памятник знаменитому земляку, композитору Александру Алябьеву.

Помимо этого, Владимир Якушев и Александр Моор на площади Победы возложили цветы к скульптурно-мемориальному комплексу "Тоболяков бессмертный полк", побывали в недавно построенной школе в 15-м микрорайоне, осмотрели крытую ледовую площадку.

В завершение визита Владимир Якушев подчеркнул, что у Тобольска большие перспективы для развития. Тобольск очень твердо стоит на ногах. Уверенность в дальнейшем развитии дают, во-первых, промышленная площадка, лидером которой является СИБУР, во-вторых, историко-культурное наследие города - его туристический потенциал и возможности для роста малому и среднему бизнесу сложно переоценить, отметил полпред.