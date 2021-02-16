Средняя сумма вклада на жителя Тюменской области — 184 тысячи рублей

За 2020 год объем средств на банковских счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов увеличился на 15% и на 1 января 2021 года превысил 970 млрд рублей.

Более 500 млрд рублей держат на счетах жители Югры, 284 млрд и 186 млрд рублей приходится на тюменцев и ямальцев. При этом наибольший прирост сбережений за год отмечен на Ямале – 22%, у югорчан и тюменцев вклады увеличились на 13 и 14% соответственно.

Средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя Ямала составила 341 тыс. рублей, Югры – 297 тыс. рублей, Тюменской области – 184 тыс. рублей.

Значительную часть или 77% в общем объеме депозитов жители области хранят в рублях.

"Существенный прирост средств на счетах граждан можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, в полную силу заработал механизм проектного финансирования в строительстве – остатки средств на счетах эскроу в нашем регионе выросли почти в 7 раз. Во-вторых, на фоне неопределенности из-за пандемии люди стали больше сберегать", — прокомментировал ситуацию управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.