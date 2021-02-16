Резидент Тюменского технопарка представил корзину-робота для автоматизации покупок

15:45 16 февраля 2021
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Разработчики компании "Пэйкон-технолоджи" презентовали Paycon — корзину-робота для автоматизации покупок. Это продуктовая тележка, оснащенная камерой, вычислительными модулями, модулем связи, мобильным источником питания и другим спецоборудованием.

Проект компании "Пэйкон-технолоджи" стал победителем битвы стартапов в рамках недели Innoweek в Тюмени.  Компания зарегистрировалась и стала налогоплательщиком Тюменской области, а также вошла в состав резидентов Тюменского технопарка. "Пэйкон-технолоджи" получили грант в размере 6 млн рублей на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"Это наш "Amazon Go" по-тюменски — магазин без касс, людей и очередей", — поделился впечатлениями в своем Инстаграме директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Новая технология уже частично внедрена в ряде субъектов РФ. У компании есть заказы на 1200 устройств от федеральных и региональных торговых сетей. За первый год работы выручка "Пэйкон-технолоджи" составила около 17 млн рублей.

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Теги: покупки , Технопарк
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