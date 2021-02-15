В 2020 году в Тюменской области выявили 5 черных кредиторов

В 2020 году на территории Уральского федерального округа были выявлено 53 компании, имеющие признаки нелегальной деятельности. Они работали как черные кредиторы, без разрешения Банка России. Наибольшее число нелегалов выявлено в Челябинской области – 25, еще 13 – в Свердловской области, по 5 – в Югре, Курганской и Тюменской областях.

Большинство черных кредиторов на финансовом рынке действуют под видом микрофинансовых компаний и выдают всем обратившимся займы на кабальных условиях. Например, предлагают ссуды под огромные проценты под залог жилья, что легальным кредиторам запрещено: закон ограничивает МФО в размере процентов и запрещает им выдавать деньги под обеспечение в виде жилой недвижимости. Главная цель мошенников – отнять заложенную квартиру или "выбить" сумму, значительно повышающую размер займа.

Основной тенденцией 2020 года стал переход нелегальных финансовых структур в интернет-пространство. С одной стороны это можно объяснить ограничениями на работу офисов, связанными с пандемией, а с другой – общим развитием дистанционных финансовых услуг и ростом их востребованности. Многие потребители привыкли совершать покупки, переводить деньги, брать кредиты и займы при помощи смартфона. Этим пользуются нелегальные участники рынка, они создают онлайн-проекты в сфере незаконного кредитования.

"В последнее время нелегальные участники изменили свою стратегию: информация о них теперь не имеет материального носителя, распространяется при помощи "сарафанного радио", форм обратной связи в социальных сетях, мессенджеров. Представители нелегальных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки. В то же время вклад в снижение уровня черного кредитования вносят легальные микрофинансовые институты: они обеспечивают конкурентные предложения, максимально доступные в дистанционном режиме", – подчеркивает начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Информация о легальных участниках финансового рынка есть на сайте Банка России. Проверить финансовую организацию можно также в мобильном приложении "ЦБ онлайн".

Всего в России в 2020 году было выявлено 1549 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 821 – черные кредиторы, 395 – нелегальные форекс-дилеры, 222 – финансовые пирамиды.