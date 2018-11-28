Тюменский Фармсинтез направит полмиллиарда рублей на оборудование для производства гормональных лекарств

Компания "Фармасинтез-Тюмень" может получить 479,4 млн рублей в виде займа по программе "Лизинговые проекты" на приобретение оборудования для производства гормональных лекарственных препаратов, которые применяются в лечении женского бесплодия, при заместительной терапии, недостатке гормонов или гинекологических заболеваниях. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

27 ноября Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил предоставление займов на реализацию 14 промышленных проектов. Все они направлены на импортозамещающие проекты различного масштаба и направленности – от производства отдельных комплектующих до готовых технически сложных изделий. Общая сумма займов ФРП на 14 проектов превысит 5,8 млрд рублей, а общая стоимость их реализации – 14 млрд рублей

- сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

ООО "Фармасинтез-Тюмень" входит в состав группы компаний "Фармасинтез" и занимается выпуском инфузионных растворов, таблеток, в том числе сахароснижающих препаратов третьего поколения. Завод был приобретен в 2015 году, после того как обанкротилось местное производство "ЮграФарм". При этом все рабочие места были сохранены. Всего за полгода предприятие модернизировали в соответствии с международным стандартом GMP, приобрели современное оборудование, а численность рабочих мест значительно увеличили. Сегодня "Фармасинтез-Тюмень" в месяц производит до 1,5 млн флаконов инфузионных растворов и до 1 млн упаковок таблеток. Численность рабочих мест на предприятии до конца года планируется увеличить до 500 человек.

Инвестиционный проект "Строительство производства гормональных препаратов" компания планирует реализовать во втором квартале 2020 года,отмечается на сайте Фармсинтеза.