Состоялась защита именных стипендий от ПАО "Запсибкомбанк"

Запсибкомбанк

Партнёрские отношения ПАО "Запсибкомбанк" и Тюменского Индустриального университета, в рамках которых проходит ежегодное обучение по Программе "Банковское дело", продолжают развиваться. Наиболее инициативным и заинтересованным в повышении уровня знаний студентам ТИУ было предложено участие в конкурсе на получение именной стипендии ПАО "Запсибкомбанк". Так, в конце декабря 2017 года состоялась защита конкурсных работ студентов Тюменского Индустриального университета.

Конкурсанты в формате аналитической работы предложили свое видение, на примере ПАО "Запсибкомбанк", следующих актуальных вопросов: развитие розничного кредитования в современных условиях, повышение лояльности сотрудников банка, управление проектами как способ повышения эффективности деятельности кредитной организации и другие. Оценку работ студентов проводили эксперты кафедры МТЭК Тюменского Индустриального университета и компетентные представители Запсибкомбанка. По итогам конкурса определено 3 кандидата на получение дополнительной стипендии от банка.

Кроме именных стипендий, победители также получили приоритетное право пройти оплачиваемую производственную практику в одном из подразделений Запсибкомбанка.

"На протяжении многих лет Запсибкомбанк принимает активное участие в обучении и развитии студентов лидирующих вузов города Тюмени, наша цель – развивать в студентах стремление к саморазвитию и проактивному отношению к делу. Как работодатель, мы заинтересованы в молодых специалистах, способных быстро реагировать на изменения, ориентироваться в большом массиве данных и инструкциях, обладающих хорошими коммуникативными навыками, готовых к разработке новых идей и реализации их. Мы помогаем студентам сориентироваться в требованиях к их компетенции, получить недостающие знания и навыки, сократить время адаптации и становления специалистом", - рассказала начальник департамента персонала и организационного развития Марина Андреева.