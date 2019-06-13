Запсибкомбанк возобновил участие в Программе льготного кредитования 6,5 для корпоративных клиентов

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк возобновил участие в Программе 6,5. Кредиты по льготной ставке предоставляются на срок до 3 лет, как на цели пополнения оборотных средств, так и на приобретение основных средств, модернизацию и реконструкцию производства, запуск новых проектов. Минимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей, максимальная – 1 млрд рублей.

Льготная процентная ставка 9,6% годовых устанавливается для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в приоритетных отраслях экономики: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, производство и распределение энергоресурсов, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные отрасли, здравоохранение, утилизация и переработка отходов. Для остальных отраслей предусмотрена льготная ставка 10,6% годовых.

За время участия Запсибкомбанка в данной программе оценить преимущества кредитования по льготной процентной ставке – от 9,6% годовых – смогли корпоративные клиенты из Тюмени и Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Омска и Казани.

"На сегодняшний день банк принимает активное участие в программах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Мы рады быть полезными для предпринимателей и помогать им в развитии. Не секрет, что выбор надежного финансового партнера – важная составляющая успешного дела", – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.