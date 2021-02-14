Антикризисные меры помогут тюменцам увеличить доходы

Снижение номинальных доходов, рост безработицы и выросшая кредитная нагрузка, а также пандемия коронавируса в 2020 году повлияли на падение реальных доходов жителей Тюменской области. Специалисты отмечают, что антикризисные административные меры позволят в краткосрочной перспективе повлиять на этот показатель в положительном ключе.

Управляющий одного из тюменских банков Александр Хорошев рассказал, при каких условиях возможен рост реальных доходов. Он отметил, что это комплексный вопрос, связанный с увеличением производительности труда и развитием предпринимательства.

"Самый быстрый способ - пересмотреть налоговую нагрузку, особенно для тех, кто имеет относительно небольшой уровень дохода, снизив налоговое бремя хотя бы для самых низкооплачиваемых категорий населения", – считает эксперт.

Еще одним действенным экономическим методом могла бы стать индексация зарплат с применением индекса розничных цен.

"Очевидно, что без существенного роста ВВП естественный рост номинальных и реальных доходов граждан просто невозможен", – утверждает Александр Хорошев.

Отметим, в 2021 году уровень регистрируемой безработицы в сравнении с самым высоким значением прошлого года снизился в 1,8 раза. По данным регионального департамента труда и занятости населения, показатель безработицы ниже, чем в целом по РФ и УрФО. Этому поспособствовало возобновление деятельности предприятий, увеличение в течение прошлого года числа заявленных вакансий, а также реализация мероприятий по содействию занятости населения, пишет "Мегатюмень".