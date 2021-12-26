Тюменская область сохраняет лидерство по вводу жилья и обороту розничной торговли

Тюменская область лидирует по пяти из 12 показателей в рейтинге социально-экономического развития среди регионов Уральского федерального округа по итогам 10 месяцев 2021 года.

Как сообщили в Тюменьстате, в регионе зафиксировано максимальное значение ввода жилья - 720 кв. метров в расчете на 1000 человек. По индивидуальной застройке - 428,6 кв. метров на тысячу жителей – регион также в лидерах. Область традиционно возглавляет списки по производству молока (306 кг) и яиц (836 штук) в хозяйствах всех категорий на душу населения. Кроме того, Тюменская область лидирует по обороту розничной торговли: за 10 месяцев на жителя составило 242,7 тыс. рублей.

В ХМАО-Югре зафиксировано наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на конец октября 2021 года по отношению к декабрю 2020 года. ЯНАО занимает первое место по индексу промышленного производства (115,2%) и обороту общественного питания (28,3 тыс. рублей на человека). Здесь же отмечают наибольший размер номинальной начисленной зарплаты на работника – 116 тыс. рублей. При этом в Свердловской области - самый высокий темп роста реальной начисленной заработной платы. В Челябинской области остается наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе): 104 кг на душу населения, пишет "Вслух.ру".