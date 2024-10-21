В рейтинге регионов по доходам населения Тюменская область на 22 месте

Среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 7,7% или 8,4 тысячи больше результатов того же периода 2023 года. В Тюменской области этот показатель равен 49,2 тысячи рублей - рост к прошлому году составил 5%. Об этом свидетельствует исследования, результаты которых публикует РИА Новости.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Регионы были проранжированы по этому показателю. В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата и ЕМИСС за апрель-июнь 2024 года.

На первой строчке рейтинга Ямал, где среднедушевые доходы превышают 156 тысяч рублей, а соотношение этих доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляет 6,03. В пятерке лидеров также Ненецкий АО, Чукотка, Москва и Магаданская область. Югра с средними доходами в 79 тысяч рублей и их соотношении к товарам-услугам в 3,21 на девятом месте. В Тюменской области соотношение среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляет 2,45.